Еще два соперника сборной Украины в Лиге наций 2022/23 (Шотландия и Ирландия) провели товарищеские матчи во время международной паузы.

Товарищеские матчи

Австрия – Шотландия – 2:2

Голы: Грегорич, 75, Шолф, 82 – Хендри, 28, Макгинн, 56

Ирландия – Литва – 1:0

Гол: Перротт, 90+7

Австрия ощутимо превалировала британцев, но именно гости на старте второго тайма вели со счетом 2:0. Контроль хозяевам удалось конвертировать в два гола за 7 минут. Товарищеский матч завершился миром.

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Другой соперник сборной Украины – Ирландия – с лучшим настроением завершил международную паузу. Команде удалось на последние секунды вырвать победу над Литвой. Это Перротт результативно пробил.

Следующие поединки Шотландия и Ирландия проведут уже летом в Лиге наций против Армении и Украины соответственно.