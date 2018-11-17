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Австралія і Південна Корея розійшлися миром у спарингу

13:16 22 Читать на русском
Австралія і Південна Корея розійшлися миром у спарингу
Австралія – Південна Корея / твіттер збірної Австралії

Збірні Австралії та Південної Кореї не змогли виявити сильнішого в товариському поєдинку в Брісбені.

У першому таймі рахунок вдалося відкрити корейцям. Хван Ийджо відправив м'яч у сітку після передачі Кім Міна.

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Відігратися австралійці зуміли під завісу поєдинку. На четвертій доданій арбітром хвилині хавбек Квінз Парк Рейнджерс Массімо Луонго встановив остаточний рахунок матчу.

Товариський матч

Австралія – Південна Корея – 1:1

Голи: Луонго, 90+4 – Хван Ийджо, 22

Товариські матчі

Австралія - Південна Корея: Субота 17 листопада 2018

Австралія
Матч завершено
1 : 1
Південна Корея
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Австралія Австралія Південна Корея Південна Корея Товариські матчі Австралія - Південна Корея
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