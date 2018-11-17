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Австралия и Южная Корея разошлись миром в спарринге

13:16 10 Читати українською
Австралия и Южная Корея разошлись миром в спарринге
Австралия – Южная Корея / твиттер сборной Австралии

Сборные Австралии и Южной Кореи не смогли выявить сильнейшего в товарищеском поединке в Брисбене.

В первом тайме счет удалось открыть корейцам. Хван Ыйджо отправил мяч в сетку после передачи Ким Мина.

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Отыграться австралийцы сумели под занавес поединка. На четвертой добавленной арбитром минуте хавбек Куинз Парк Рейнджерс Массимо Луонго установил окончательный счет матча.

Товарищеский матч

Австралия – Южная Корея – 1:1

Голы: Луонго, 90+4 – Хван Ыйджо, 22

Товарищеские матчи

Австралия - Южная Корея: Суббота 17 ноября 2018

Австралия
Матч окончен
1 : 1
Южная Корея
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Австралия Австралия Южная Корея Южная Корея Товарищеские матчи Австралия - Южная Корея
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