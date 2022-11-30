Туніс – Франція

30 листопада, 17:00. Ер-Райян, стадіон Едукейшн Сіті.

Головний арбітр: Меттью Конгер (Нова Зеландія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне.

Підопічні Дешама першими вийшли у плей-офф, а в останньому матчі групового турніру французи зіграють проти своєї колишньої колонії. Франція зуміла зламати "прокляття чемпіонів", доволі впевнено оформивши вихід з групи вже після двох турів, хоча багато хто прогнозував їй провал у Катарі. При цьому команда практично забезпечила собі перше місце групи D. Відібрати її у "Ле Бльо" може лише власна поразка від Тунісу і перемога Австралії над Данією з надвеликим рахунком.

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Хоч шанси на такий розвиток подій і малоймовірні, але втрачати першу позицію квартету французам вкрай небажано, адже тоді існує великий ризик потрапити на Аргентину вже в 1/8 фіналу. Втім, прорахувати таку ймовірність заздалегідь "Ле Бльо" не вдасться, адже Ліонель Мессі та Ко свій матч проти Польщі почнуть на 4 години пізніше.

Враховуючи невелику значущість матчу, склад команди Дешама прогнозувати не так просто. Сам тренер вже анонсував ротацію, заявивши, що не всі основні гравці почнуть гру з перших хвилин. Через травми Дешам вже втратив Погба, Канте, Бензема, Нкунку та Лукаса Ернандеса, тому навряд чи наважиться ризикувати важливими футболістами на кшталт Варана чи Мбаппе, хоча Кіліан і дуже проситься у стартовий склад.

Практично напевне будуть перестановки у захисті, свій шанс може отримати навіть хтось із резервних воротарів (у Франції прогнозують вихід ветерана Манданда), та й класному дуету Рабйо-Чуамені варто відпочити перед плей-офф. Не виключено, що Дешам випустить у центрі поля зв'язку із Марселя – Верету та Гендузі.

У "Карфагенських орлів" після двох матчів лише одне набране очко – після стратегічно вигідної нічиєї з Данією Туніс несподівано програв Австралії. Попри це, африканці зберігають певні шанси на вихід з групи, але для цього команді Джалеля Кадрі потрібно обігрувати Францію і чекати сприятливого результату паралельного матчу Австралія – Данія. Тунісу, крім своєї перемоги, потрібна нічия, або ж перемога Данії з меншою різницею, ніж свій гіпотетичний тріумф над чинними чемпіонами світу. Словом, шансів побачити "Карфагенських орлів" у плей-офф Мундіалю не так багато. Навіть не так. Їх – мізер. Навіть звичайна перемога в один гол стане для Тунісу подвигом, не кажучи вже про підсумкове друге місце.

Туніс є найменш видовищною командою Мундіалю в Катарі. У двох матчах за його участю забили лише один м'яч, хоча при цьому "орлам" не щастить із реалізацією (або ж банально бракує майстерності). І проти Данії, і з Австралією команда практично награла на забитий гол (0,92 та 0,94 xG), але ворота суперників так і не вразила. Лише Мексика та Уругвай після двох турів теж жодного разу не забили. Можливо, тунісців "прорве" з французами? Тим більше, що ще ніколи в історії "Карфагенські орли" не завершували чемпіонат світу без забитих голів.

Раніше Туніс та Франція ніколи не зустрічалися в офіційних матчах, а в чотирьох попередніх спарингах двічі виграли європейці. Ще дві гри завершилися миром – повторення тенденції повністю влаштує команду Дешама, а для тунісців означатиме бронювання квитків додому.

Орієнтовні склади на матч Туніс – Франція

Туніс: Дахмен – Мерія, Тальбі, Бронн – Дрегер, Лаїдуні, Скірі, Абді – Джебалі, Хазрі, Сліті.

Франція: Манданда – Павар, Конате, Саліба, Камавінга – Верету, Гендузі – Коман, Грізманн, Мбаппе – Жиру.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Складно робити прогноз на такий матч, у якому багато чого залежить від того, наскільки резервною буде стартова одинадцятка від Дідьє Дешама. Але Франція – явний фаворит поєдинку у будь-якому випадку. Букмекери пропонують поставити на перемогу "Ле Бльо" з коефіцієнтом приблизно 1,50, а от на Туніс ставки куди вищі – поставивши гривню на сенсаційний тріумф африканців, можна отримати в 7 разів більше. У такий сценарій віриться важко. Навіть другий склад Франції куди сильніший за команду Джалеля Кадрі. Франція повинна вигравати, нехай Тунісу і під силу забити свій перший гол у Катарі.

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