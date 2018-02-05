Атлетіко здолав Валенсію в центральному матчі – конфлікт Грізманна зі своїми фанами, вибиті зуби і гол-ракета

Команда Сімеоне обіграла свого найближчого переслідувача. Атлетіко і Валенсія зіграли у матчі претендентів на 2-е місце.

Атлетіко переважав у першому таймі. Дієго Коста, Коке та Антуан Грізманна постійно намагались загостювати ситуацію продуманими пасами, Карраско додавав від себе швидкості, а Сауль завдав першого небезпечного удару здалеку на 23-й хвилині – воротар виручив Валенсію. Згодом Атлетіко ледь не забив після фірмового стандарту. Коста продавив Гайю, який на 14 см менший за екс-форварда Челсі, однак Нету витягнув м'яч з-під поперечини.

Після перерви Атлетіко таки витиснув максимум з простої атаки. Коке знайшов пасом Корреа, і Анхель відправив ракету в дев'ятку воріт гостей. А перед тим Сімеоне втратив другого центрбека за матч. Стефан Савіч травмувався ще в першому таймі, а зуби Дієго Годіна настільки постраждали від рук Нету, що уругваєць змушений був попросити заміну. В останньому епізоді, до слова, арбітр мав би призначити пенальті.

Here is Godin's tooth flying out of his mouth. pic.twitter.com/VwwKB9dJfA — AtléticoFans (@AtleticoFans) 4 лютого 2018 р.

Атлетіко набирає 49 очок, що на 9 менше, ніж у Барселони, і на 9 більше, ніж у Валенсії, що йде третьою.

Феноменальний захист Сімеоне працює і при форс-мажорах

Мабуть, найефективніша оборона світу. Дієго Сімеоне не потребує військових бюджетів, як Гвардіола. Він просто живе і живиться строгим стилем гри. Як Валенсія не старалась, за весь матч створила лише напівмоменти. І не дивно, адже Атлетіко пропустив лише 9 голів у 22-х матчах Прімери. Це неймовірно, але мадридський клуб анітрохи не знітився після того, як втратив 2-х (!) центральних захисників до 50-ї хвилини гри. Замість Савіча та Годіна вийшли Хіменес і Хуанфран, номінальний фланговий оборонець.

Antoine Griezmann shushing his own fans because they were frustrated with him for not passing it to a teammate who was through on goal. pic.twitter.com/vnoCNCqXGJ — Ryan. (@Vintage_Utd) 4 лютого 2018 р.

Конфлікт Грізманна з фанатами під час гри

У заключні хвилини Атлетіко міг вирватись у контру, однак Антуан вирішив притримати м'яч і потягнути цінний час. Фанатам господарів це настільки не сподобалось, що вони освистали французького форварда. Грізманн розізлився, зупинився з м'ячем у центрі поля і почав кричати на вболівальників у відповідь. Дивовижна сцена.

Зуби Годіна у крові

Вибитий зуб Дієго Годіна в повітрі – фото вікенду. Уругвайський центрбек не з тих, хто симулюватиме, тому його заміна після зіткнення з руками голкіпера Валенсії свідчить про серйозну біду з закривавленими зубами ветерана.

Гравець матчу

У рівному матчі без особливих моментів у найкращі гравці вибиваються автори голів. Вінгер Атлетіко Анхель Корреа став єдиним, кому вдалось відзначитись. Та ще й як! Гол-ракета прикрасив досить посередній за видовищністю матч.

Цікаві факти

Валенсія програє 5-й поспіль матч у всіх турнірах.

Корреа забив 6-й гол у сезоні за Атлетіко, встановивши особистий рекорд.

Валенсія жодного разу не влучила у площину воріт Атлетіко за 2 матчі сезону. Це єдиний такий суперник для команди Марселіно.

Атлетіко – єдиний клуб з топ-6 Прімери, який виграв у 22-му турі. Таке трапилось вперше з 14 туру сезону 2016/17, коли жоден клуб з верхівки таблиці не переміг.

Іспанія. Прімера, 22 тур

Атлетіко – Валенсія – 1:0

Гол: Корреа, 59