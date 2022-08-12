Клуб погодився продати ще 24,5% аудіовізуального бізнесу Barça Studios компанії Orpheus Media . Угода принесе Барселоні додаткові 100 млн євро, інформує офіційний сайт "кулес".

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Це вже четвертий фінансовий важіль, який клуб застосував цього літа. Раніше Барса двома траншами продала 25% телеправ на 25 років за 607,5 млн євро і 24,5% Barça Studios компанії Socios.com за ті ж таки 100 млн євро. Це допомогло провести потужну трансферну кампанію – Лєвандовскі, Кунде, Рафінья, Крістенсен та Кессьє. Чергові 100 млн євро дозволяють нарешті "втиснути" новачків у стелю зарплат і зареєструвати для участі у чемпіонаті Іспанії.

Додамо, що команда Хаві відкриє новий сезон вже завтра (13 серпня) домашнім матчем проти Райо Вальєкано.

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