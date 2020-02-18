Атлетіко – Ліверпуль: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Атлетіко приймає Ліверпуль в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Атлетіко – Ліверпуль

18 лютого, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополітано

Головний арбітр: Шімон Марчиняк (Польща)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1" та Olltv, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Зізнайтеся, ви ж сумували за нею? Після майже тримісячної паузи Ліга чемпіонів повертається. У вівторок пройдуть два стартові поєдинки 1/8 фіналу – у Дортмунді місцева Борусія прийме ПСЖ, а мадридський Атлетіко спробує зупинити Ліверпуль. Як перша, так і друга пари є одними з найцікавіших на даній стадії найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Команда Юргена Клоппа повертається на Ванда Метрополітано. Саме на цьому стадіоні 1 червня Ліверпуль обіграв Тоттенхем та вшосте у своїй історії став переможцем Ліги чемпіонів. Безумовно, з цією ареною у мерсисайдців пов'язані виключно приємні спогади. Впевнене лідерство "червоних" у чемпіонаті Англії (неймовірні +25 очок від Ман Сіті) лише додає оптимізму підопічним Юргена Клоппа, які налаштовані захистити титул найсильнішої команди Європи. Гандикап в АПЛ дозволяє "червоним" сконцентруватися на Лізі чемпіонів.

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А от у Атлетіко не все добре. "Матрацники" проводять найгірший сезон за останні роки. Команда Дієго Сімеоне не те що не може нав'язати Реалу та Барселоні боротьбу за чемпіонства, а вимушена вдовольнитися лише боротьбою за місце в ЛЧ на наступний сезон. Відхід Антуана Грізманна та травма Дієго Кости серйозно вплинули на атакувальну міць мадридців, які демонструють вкрай низьку результативність – лише 25 забитих голів у Ла Лізі. Не допоміг навіть прихід Жоау Феліша, адже молодий португалець наразі відзначився лише 4-ма голами у футболці Атлетіко. Зрештою, у сьогоднішньому матчі Феліш не допоможе своїй команді через пошкодження.

У груповому турнірі Ліверпуль не без проблем, але все ж фінішував першим у квартеті з Наполі, Зальцбургом та Генком. Мерсисайдці у двох матчах з командою тоді ще Карло Анчелотті взяли лише одне очко, але в підсумку стали переможцями групи E, набравши 13 пунктів. Атлетіко фінішував другим у групі D, пропустивши вперед Ювентус. Позаду "матрацників", які завершили груповий турнір з 10-ма балами в активі, опинилися Байєр та московський Локомотив. 3 перемоги, нічия та 2 поразки – такий доробок команди Сімеоне у груповому турнірі.

Ліверпуль та Атлетіко досягали значних висот у останніх розіграшах турніру. Обидві команди двічі грали у фіналі, але якщо мадридці обидва рази програли, то англійці все ж одного разу завоювали Кубок. Що ж, Ліга чемпіонів втратить серйозного бійця вже на першій стадії плей-офф.

Кадрова ситуація

Дієго Сімеоне зіткнувся з серйозними проблемами. Одразу двоє ключових гравців через травми не зможуть вийти на поле – це Кіран Тріпп'єр та Жоау Феліш. Під серйозним питанням поява Ектора Еррери, а Дієго Коста, за словами тренера "матрацників", нарешті відновився та готовий взяти участь у поєдинку.

У Ліверпуля суттєвих проблем зі складом немає. Садьйо Мане залікував травму та вже встиг забити у ворота Норвіча в останньому турі Прем'єр-ліги. Не зможуть допомогти команді лише Натаніель Клайн та Джердан Шакірі, але назвати їх важливими гравцями для мерсисайдців – доволі складно.

Цікаві факти

– Атлетіко та Ліверпуль провели між собою 4 офіційні поєдинки. У рамках Ліги чемпіонів 2008/09 команди двічі розійшлися миром (1:1), а у півфіналі Ліги Європи 2009/10 мадридці пройшли "червоних" (2:2 за сумою двох матчів) завдяки більшій кількості голів на виїзді та у підсумку стали переможцями турніру;

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– саме на Ванда Метрополітано, який є домашньою ареною Атлетіко, Ліверпуль виграв у Тоттенхема фінал ЛЧ 2018/19. У тому матчі брав участь Кіран Тріпп'єр, який влітку перейшов у Атлетіко;

– Ліверпуль під керівництвом Юргена Клоппа ще не програвав у плей-офф Ліги чемпіонів.

Орієнтовні склади

Атлетіко: Облак – Аріас, Савіч, Феліпе, Лоді – Партей, Льоренте, Коке – Сауль, Корреа, Вітоло

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Вейналдум – Мане, Фірміно, Салах

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Атлетіко у сезоні 2019/20 дещо здав позиції. Команда Дієго Сімеоне забила лише 25 голів у 24-х матчах Ла Ліги, регулярно розчаровуючи своїх прихильників. Натомість у Ліверпуля повний порядок в чемпіонаті, тому команда Юргена Клоппа цілком може зосередитися на Лізі чемпіонів. Безумовно, грати проти Атлетіко – це завжди серйозне випробування, але нинішній Ліверпуль виглядає куди солідніше за "матрацників". Ризикнемо поставити на мінімальну перемогу "червоних", яка зробить їх фаворитом протистояння перед матчем-відповіддю. Але це зовсім не означає, що Атлетіко варто списувати з рахунку.

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