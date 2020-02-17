"Я поліцейський із дитсадка в порівнянні з ним", – Клопп кумедно відреагував на паралель із Сімеоне

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп поспілкувався із журналістами напередодні першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

"Це одне з найбільших випробувань у життя футболіста. Атлетіко – добре організована команда, що витискає результат. Вони перебувають у періоді перебудови, це нормально, але вони віддадуть усі свої сили. Це справді важко.

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Бути у фіналі чудово, особливо, коли перемагаєш у ньому. Ми бачимо себе командою, що здатна доходити до фіналів, вигравати турніри. Ми не єдині претенденти, але одні з. Деякі з наших найкращих матчів у Лізі чемпіонів були на виїзді. Виїзна гра проти Баварії була однією з найкращих, що я бачив. Гра проти Барселони, незважаючи на поразку. Ми справжня загроза. Це не означає, що так буде знову.

Якщо є одна команда, проти якої ви зобов'язані бути в абсолютно найкращій формі, то це Атлетіко. Вони зовсім не роздають подарунків. Якщо працювати на максимумі, то шанс з'явиться. Якщо ні, то шансу не буде.

Атлетіко не грав проти команд на кшталт нашої. Ми повинні не забувати про це. Ми добре організовані, граємо у футбол, маємо різні підходи до гри. Ми не почуваємося чинними переможцями Ліги чемпіонів, ми є одними з претендентів на титул цьогоріч. Ми хочемо бути в Стамбулі.

Люди кажуть, що я емоційно поводжусь біля бокової лінії, та я на 4-му рівні, а Дієго Сімеоне на 12-му. Я дитсадковий поліцейський у порівнянні з ним", – цитує німця офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що поєдинок Атлетіко – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Ванда Метрополітано. Початок поєдинку о 22:00.

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