Атлетіко – Ліверпуль: прогноз на матч плей-офф Ліги чемпіонів

Мадридський Атлетіко зустрічається з чинним володарем трофею в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру Атлетіко – Ліверпуль, підкаже "Футбол 24".

Матч Атлетіко – Ліверпуль відбудеться 18 лютого в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Атлетіко – Ліверпуль, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Авторитетна контора Bwin фаворитом мадридської зустрічі бачить Ліверпуль – на "скаузерів" пропонують поставити за 2.2. Перемога Атлетіко оцінюється солідним коефіцієнтом – 3.4, а на нічию дають 3.3.

Фахівці контори William Hill ще менш оптимістичні щодо успіху "матрацників". На виграш англійських гостей виставили коефіцієнт 2.15. Водночас вікторія Атлетіко оцінюється в 3.5, а на нічию можна зробити ставку за 3.25.

Команду Дієго Сімеоне називають зразком захисного футболу, тому на Ванда Метрополітано не очікується багато голів. На стандартний тотал більше (2,5) виставили значний коефіцієнт 2.25, а на відповідний тотал менше – відносно низькі 1.6.

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