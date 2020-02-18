Атлетико – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Атлетико принимает Ливерпуль в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Атлетико – Ливерпуль

18 февраля, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополитано

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Olltv, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Признайтесь, вы же тосковали по ней? После почти трехмесячной паузы Лига чемпионов возвращается. Во вторник пройдут два стартовых поединка 1/8 финала – в Дортмунде местная Боруссия примет ПСЖ, а мадридский Атлетико попытается остановить Ливерпуль. Как первая, так и вторая пары являются одними из самых интересных на данной стадии самого престижного клубного турнира Европы.

Команда Юргена Клоппа возвращается на Ванда Метрополитано. Именно на этом стадионе 1 июня Ливерпуль обыграл Тоттенхэм и в шестой в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Безусловно, с этой ареной в мерсисайдцев связаны исключительно приятные воспоминания. Уверенное лидерство "красных" в чемпионате Англии (невероятные 25 очков от Манчестер Сити) только добавляет оптимизма подопечным Юргена Клоппа, которые настроены защитить титул сильнейшей команды Европы. Гандикап в АПЛ позволяет "красным" сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

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А вот у Атлетико не все гладко. "Матрасники" проводят худший сезон за последние годы. Команда Диего Симеоне не только не может навязать Реалу и Барселоне борьбу за чемпионства, а вынуждена довольствоваться лишь борьбой за место в ЛЧ на следующий сезон. Уход Антуана Гризманна и травма Диего Косты серьезно повлияли на атакующую мощь мадридцев, которые демонстрируют крайне низкую результативность – всего 25 забитых голов в Ла Лиге. Не помог даже приход Жоау Фелиша, ведь молодой португалец пока отметился лишь 4-мя голами в футболке Атлетико. В конце концов, в сегодняшнем матче Фелиш не поможет своей команде из-за повреждения.

В групповом турнире Ливерпуль не без проблем, но все же финишировал первым в квартете с Наполи, Зальцбургом и Генком. Мерсисайдцы в двух матчах с командой тогда еще Карло Анчелотти взяли лишь одно очко, но в итоге стали победителями группы E, набрав 13 пунктов. Атлетико финишировал вторым в группе D, пропустив вперед Ювентус. Позади "матрасников", которые завершили групповой турнир с 10-ю баллами в активе, оказались Байер и московский Локомотив. 3 победы, ничья и 2 поражения – такой показатель команды Симеоне в групповом турнире.

Ливерпуль и Атлетико достигали больших высот в последних розыгрышах турнира. Обе команды дважды играли в финале, но если мадридцы оба раза проиграли, то англичане все же однажды завоевали Кубок. Что ж, Лига чемпионов потеряет серьезного бойца уже на первой стадии плей-офф.

Кадровая ситуация

Диего Симеоне столкнулся с серьезными проблемами. Сразу двое ключевых игроков из-за травм не смогут выйти на поле – это Киран Триппьер и Жоау Фелиш. Под серьезным вопросом появление Эктора Эрреры, а Диего Коста, по словам тренера "матрасников", наконец-то восстановился и готов принять участие в поединке.

У Ливерпуля существенных проблем с составом нет. Садио Мане залечил травму и уже успел забить в ворота Норвича в последнем туре Премьер-лиги. Не смогут помочь команде только Натаниэль Клайн и Джердан Шакири, но назвать их важными игроками для мерсисайдцев – довольно сложно.

Интересные факты

– Атлетико и Ливерпуль провели между собой 4 официальных поединка. В рамках Лиги чемпионов 2008/09 команды дважды разошлись миром (1:1), а в полуфинале Лиги Европы 2009/10 мадридцы прошли "красных" (2:2 по сумме двух матчей) благодаря большему количеству голов на выезде и в итоге стали победителями турнира;

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– именно на Ванда Метрополитано, который является домашней ареной Атлетико, Ливерпуль выиграл у Тоттенхэма финал ЛЧ 2018/19. В том матче участвовал Киран Триппьер, который летом перешел в Атлетико;

– Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа еще не проигрывал в плей-офф Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

Атлетико: Облак – Ариас, Савич, Фелипе, Лоди – Партей, Льоренте, Коке – Сауль, Корреа, Витоло

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Фирмино, Салах

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Атлетико в сезоне 2019/20 несколько сдал позиции. Команда Диего Симеоне забила лишь 25 голов в 24-х матчах Ла Лиги, регулярно разочаровывая своих поклонников. Зато у Ливерпуля полный порядок в чемпионате, поэтому команда Юргена Клоппа вполне может сосредоточиться на Лиге чемпионов. Безусловно, играть против Атлетико – это всегда серьезное испытание, но нынешний Ливерпуль выглядит куда солиднее "матрасников". Рискнем поставить на минимальную победу "красных", которая сделает их фаворитом противостояния перед ответным матчем. Но это вовсе не означает, что Атлетико стоит списывать со счета.

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