Трансформація Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне з оборонної на атакувальну команду помітна в цьому сезоні як ніколи. За підсумками першого матчу з дортмундською Борусією "матрацники" забили в дев'яти матчах Ліги чемпіонів цього сезону вже 21 гол. До рекорду результативності (26 голів у 13 іграх сезону 2013/14) – рукою подати. Але тоді Атлетіко зумів дійти до фіналу турніру.

Атлетіко шокував, але не добив Борусію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів – Дортмунд вижив і повернув інтригу

Здавалося, що в цій зустрічі з Дортмундом "кольчонерос" зробили серйозну заявку на вихід у півфінал Ліги чемпіонів – завдяки голам Родріго Де Пауля (після грубої помилки воротаря суперника Грегора Кобеля, який "підсунув" м'яч Маатсену) та Самуеля Ліно Атлетіко диктував супернику свої умови. Але в самій кінцівці зустрічі чемпіон Африки у складі збірної Кот-д'Івуару Себастьян Алле один м'яч відіграв і подарував своїй команді надію на камбек у матчі-відповіді.