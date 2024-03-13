Протистояння Атлетіко та Інтера – найбільш тренерське у поточному розіграші ЛЧ. Команди мають стилістичну схожість, граючи в однакових схемах і відзначаючись тактичною гнучкістю, але сильно відрізняються в деталях. Більш розлого про особливості мадридців і міланців можете прочитати у анонсі до першого матчу.

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Scacco al Cholo in quattro mosse: Inzaghi a Madrid se la gioca così https://t.co/JwdkEk6k2n — Scommesse Sportive (@scommesesportiv) March 12, 2024

Що ж ми побачили у поєдинку на "Джузеппе Меацца", окрім марнотратства Арнаутовіча? Ну, почнемо з того, що моменти поров не тільки Мірко – свої шанси після виходу на поле поров і Мората. Ключовим же тактичним рішенням став перехід "матрацників" на схему 5-4-1 замість 5-3-2. Дієго Сімеоне обрав більш обережний варіант, переживаючи за флангові зони (Інтер у них особливо потужний).

В теорії, 5-4-1 дозволяли сміливіше висуватись фланговим футболістам Атлетіко за суперником на краю поля, адже позаду все одно залишалось ще чотири гравці. Аналогічна історія з центрбеками – вони могли активніше висуватись, перекриваючи простір між лініями. Окрім цього, мадридці не побоялись пресингувати Інтер по всьому полю.

Частково план спрацював. Перша зустріч виявилась закритою й не дуже цікавою для вболівальників. До перерви моментів взагалі створили обмаль. Втім, тактична побудова Атлетіко суттєво обмежувала атакувальні спроможності "матрацників" – звичні механізми гри "матрацників" були порушені. Зокрема, рішення відправити Грізманна на вістря нападу разом з Льоренте часто залишало команду без Антуана між лініями, та і загалом без Морати бракувало організованості.

Нині Альваро здоровий і готовий до появи з перших хвилин, однак залишається інша проблема. Значно серйозніша. Схема 5-4-1 допомогла дещо "підсушити" перший матч, але стримати "змій" все одно не вдалося. Підопічні Сімоне Індзагі перевершили Атлетіко за володінням (56.1%), нахилом поля (60.7%), за дотиками у штрафному (37 vs 19) та за очікуваними голами (2.1 vs 0.86). Особливо важко стало по перерві.

Що найбільш важливо, ходи Дієго Сімеоне не змогли нівелювати головні чесноти Інтера. Міланці виявились занадто гнучкими й універсальними при виході з-під пресингу. Показовим був епізод, коли "вісімки" Чалханоглу й Барелла у першій фазі атаки опинились на позиціях центральних захисників, в той час як ЦЗ зайняли їхні позиції у центральному трикутнику (а ЦЗ Де Врей став опорником) – ці переміщення допомогли звільнити простір і розпочати атаку.

Крім того, ефективно працювали перегрузи з переведеннями на інший фланг. Надійно працювали опускання Мартінеса для зв'язування перехідних фаз. Взагалі, Інтер за кількістю ідей виходу щодо з-під тиску та переходу з оборони в атаку можна назвати найкращим у світі – саме ця перевага й допомогла виграти зустріч у Італії.

L’action collective de zinzin de l’Inter face à l’Atletico…



pic.twitter.com/SAf0B1HTHM — Instant Foot ️ (@lnstantFoot) March 9, 2024

Можливо, "нерадзуррі" взагалі зараз є найкращими без будь-яких приставок. У 2024 році підопічні Сімоне Індзагі виграли усі 13 матчів у всіх турнірах, а у рідному чемпіонаті колектив не знає поразок з 27 вересня – тобто, протягом 22 турів. "Нерадзуррі" у Серії А забили 70 м'ячів, різниця голів становить +57, а показник xG досягнув 58,9. У найближчих переслідувачів – 54, +21 і 45,6 відповідно.

Атлетіко ж зараз переживає спад. Що і говорити, коли в останніх 9-ти поєдинках "матрацники" перемогли лишень 2 рази. Причому 5 разів мадридці взагалі завершували без голів. Ще два жахливих факти: команда Дієго Сімеоне зазнала розгрому від Атлетіка в півфіналі Кубка (0:3) і майже без моментів програла Кадісу (0:2) – колективу із зони вильоту з 23-матчевою безвиграшною серією.

️ Vuelve a rodar el esférico en Cádiz.

Triple cambio en el Atleti:



Correa, Riquelme y Molina

Memphis, Saúl y De Paul



• #AúpaAtleti • #CádizAtleti • pic.twitter.com/2oVpGoihTK — Atlético de Madrid (@Atleti) March 9, 2024

Між тим, досвід першої зустрічі з Інтером доводить, що тупо стримати "змій" не вийде. Необхідно повертатись до звичної ігрової моделі й сміливіше працювати в атаці – тим паче, що рахунок цього вимагає, а Інтер далеко не безгрішний позаду. За свою універсальність "нерадзуррі" часто доводиться платити величезними розривами між обороною та атакою. Сімоне Індзагі робить це свідомо, намагаючись отримати дивіденди ціною балансу.

На груповому етапі ЛЧ за це карали, але чи здатний карати Атлетіко? В ідеалі – так. Команда хоч і не настільки універсальна, але має велику кількість футболістів, здатних зіграти на різних позиціях. До мадридців непросто готуватись, адже їх схему можна перезбирати, як конструктор. "Матрацники" вміють бути гнучкими в атаці, а особливу небезпеку становлять блукання Грізманна. Антуан діє там, де вимагає ситуація – і діє геніально.

Les frères…



Je ne fais plus aucuns tweets jusqu’à ce que Antoine Griezmann marque.



On se revoit bientôt… pic.twitter.com/NcGpRi3wEX — Newe7 (@EWEN26) March 11, 2024

Кадрова ситуація

От тільки участь француза в сьогоднішній зустрічі перебуває під питанням. У першій зустрічі Гріззі розтягнув м'язи гомілкостопу й більше на полі не з'являвся. Mundo Deportivo і Marca впевнені, що Антуан буде готовий до матчу-відповіді, але вирішувати Дієго Сімеоне.

Антуан стільки виграв у свої роки, а мадридцям він так потрібен, що можна було б і ризикнути. Щодо участі Лемара й Аспілікуети ризиків немає – вони залишаються у лазареті. У Інтера жодних змін по кадрах немає – недоступні тільки Куадрадо й Сенсі, які давно відновлюються від травм.

Орієнтовні склади на матч Атлетіко – Інтер

Атлетіко: Облак – Савіч, Вітсель, Ермосо – Моліна, Льоренте, Коке, Де Пауль, Ліно – Грізманн, Мората

Інтер: Зоммер – Павар, Де Врей, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Мартінес, Тюрам

Прогноз "Футбол 24" – прохід Інтера

Букмекери максимально впевнені у проході Інтера, та і на перемогу конкретно в Мадриді коефіцієнт міланців нижчий на порядок. Також контори не вірять у голепад, виставляючи на ТМ 2,5 коефіцієнти нижче 1,9. Тобто, більше двох голів сьогодні не очікується.

Важко посперечатись з такими оцінками. Інтер зараз несеться, серйозно претендуючи на статус найкращої команди Європи – "змії" і за статистикою, і за тактичним наповненням, і за футбольними ідеями зараз йдуть у топі. Атлетіко ж допускав велику кількість осічок навіть з Грізманном і Моратою у старті, а без них команда взагалі "пливе". На "Джузеппе Меацца" це теж було помітно.

Козирем "матрацників" є "Метрополітано" – на рідній арені підопічні Дієго Сімеоне виграли 13 із 14 матчів Ла Ліги, а також набрали 9 очок у ЛЧ. От тільки "нерадзуррі" не бояться виїздів – у 14-ти гостьових поєдинках Серії А вони тріумфували 12 разів + розписали 2 нічиї. Не факт, що ці особливості допоможуть перемогти у Мадриді, але на прохід Інтера до чвертьфіналу вказує занадто багато факторів. Ставимо на італійців.

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті