Противостояние Атлетико и Интера – наиболее тренерское в текущем розыгрыше ЛЧ. Команды имеют стилистическое сходство, играя в одинаковых схемах и отличаясь тактической гибкостью, но сильно отличаются в деталях. Более разлого об особенностях мадридцев и миланцев можете прочитать в анонсе к первому матчу, а в этом тексте сосредоточимся на ответном матче.

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Что же мы увидели в поединке на "Джузеппе Меацца", кроме расточительства Арнаутовича? Ну, начнем с того, что моменты поров не только Мирко – свои шансы после выхода на поле поров и Мората. Ключевым же тактическим решением стал переход "матрасников" на схему 5-4-1 вместо 5-3-2. Диего Симеоне выбрал более осторожный вариант, переживая за фланговые зоны (Интер у них особенно мощный).

В теории, 5-4-1 позволяли смелее выдвигаться фланговым футболистам Атлетико за соперником на краю поля, ведь позади все равно оставалось еще четыре игрока. Аналогичная история с центрбеками – они могли активнее выдвигаться, перекрывая пространство между линиями. Кроме этого, мадридцы не побоялись прессинговать Интер по всему полю.

Частично план сработал. Первая встреча оказалась закрытой и не очень интересной для болельщиков. До перерыва моментов вообще создали мало. Впрочем, тактическое построение Атлетико существенно ограничивало атакующие возможности "матрасников" – привычные механизмы игры "матрасников" были нарушены. В частности, решение отправить Гризманна на острие нападения вместе с Льоренте часто оставляло команду без Антуана между линиями, да и вообще без Мораты не хватало организованности.

Сейчас Альваро здоров и готов к появлению с первых минут, однако остается другая проблема. Значительно более серьезная. Схема 5-4-1 помогла несколько "подсушить" первый матч, но сдержать "змей" все равно не удалось. Подопечные Симоне Индзаги превзошли Атлетико по владению (56.1%), наклону поля (60.7%), по касаниям в штрафной (37 vs 19) и ожидаемым голам (2.1 vs 0.86). Особенно тяжело стало после перерыва.

Что наиболее важно, ходы Диего Симеоне не смогли нивелировать главные достоинства Интера. Миланцы оказались слишком гибкими и универсальными при выходе из-под прессинга. Показательным был эпизод, когда "десятки" Чалханоглу и Барелла в первой фазе атаки оказались на позициях центральных защитников, в то время как ЦЗ заняли позиции "восьмерок" в центральном треугольнике (а ЦЗ Де Врей стал опорником) – эти перемещения помогли освободить пространство и начать атаку.

Кроме того, эффективно работали перегрузы с переводами на другой фланг. Надежно работали опускания Мартинеса для связывания переходных фаз. Вообще, Интер по количеству идей выхода из-под давления и перехода из обороны в атаку можно назвать лучшим в мире – именно это преимущество и помогло выиграть встречу у Италии.

Возможно, "нерадзурри" вообще сейчас являются лучшими без каких-либо приставок. В 2024 году подопечные Симоне Индзаги выиграли все 13 матчей во всех турнирах, а в родном чемпионате коллектив не знает поражений с 27 сентября – то есть, на протяжении 22 туров. "Нерадзурри" в Серии А забили 70 мячей, разница голов составляет +57, а показатель xG достиг 58,9. У ближайших преследователей – 54, +21 и 45,6 соответственно.

Атлетико же сейчас переживает спад. Что и говорить, когда в последних 9-ти поединках "матрасники" победили всего 2 раза. Причем 5 раз мадридцы вообще завершали без голов. Еще два ужасных факта: команда Диего Симеоне потерпела разгром от Атлетика в полуфинале Кубка (0:3) и почти без моментов проиграла Кадису (0:2) – коллективу из зоны вылета с 23-матчевой безвыигрышной серией.

Между тем, опыт первой встречи с Интером доказывает, что тупо сдержать "змей" не получится. Необходимо возвращаться к привычной игровой модели и смелее работать в атаке – тем более, что счет этого требует, а Интер далеко не безгрешен позади. За свою универсальность "нерадзурри" часто приходится платить огромными разрывами между обороной и атакой. Симоне Индзаги делает это сознательно, пытаясь получить дивиденды ценой баланса.

На групповом этапе ЛЧ за это наказывали, но способен ли наказывать Атлетико? В идеале – да. Команда хоть и не настолько универсальна, но имеет большое количество футболистов, способных сыграть на разных позициях. К мадридцам непросто готовиться, ведь их схему можно пересобирать, как конструктор. "Матрасники" умеют быть гибкими в атаке, а особую опасность представляют блуждания Гризманна. Антуан действует там, где требует ситуация – и действует гениально.

Кадровая ситуация

Вот только участие француза в сегодняшней встрече находится под вопросом. В первой встрече Гриззи растянул мышцы голеностопа и больше на поле не появлялся. Mundo Deportivo і Marca уверены, что Антуан будет готов к ответному матчу, но решать Диего Симеоне.

Антуан столько выиграл в свои годы, а мадридцам он так нужен, что можно было бы и рискнуть. Относительно участия Лемара и Аспиликуэты рисков нет – они остаются в лазарете. У Интера никаких изменений по кадрам нет – недоступны только Куадрадо и Сенси, которые давно восстанавливаются от травм.

Ориентировочные составы на матч Атлетико – Интер

Атлетико: Облак – Савич, Витсель, Эрмосо – Молина, Льоренте, Коке, Де Пауль, Лино – Гризманн, Мората

Интер: Зоммер – Павар, Де Врей, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Мартинес, Тюрам

Прогноз "Футбол 24" – проход Интера

Букмекеры максимально уверены в проходе Интера, да и на победу конкретно в Мадриде коэффициент миланцев ниже на порядок. Также конторы не верят в голепад, выставляя на ТМ 2,5 коэффициенты ниже 1,9. То есть, больше двух голов сегодня не ожидается.

Трудно поспорить с такими оценками. Интер сейчас несется, серьезно претендуя на статус лучшей команды Европы – "змеи" и по статистике, и по тактическому наполнению, и по футбольным идеям сейчас идут в топе. Атлетико же допускал большое количество осечек даже с Гризманном и Моратой в старте, а без них команда вообще "плывет". На "Джузеппе Меацца" это тоже было заметно.

Козырем "матрасников" является "Метрополитано" – на родной арене подопечные Диего Симеоне выиграли 13 из 14 матчей Ла Лиги, а также набрали 9 очков в ЛЧ. Вот только "нерадзурри" не боятся выездов – в 14-ти гостевых поединках Серии А они торжествовали 12 раз + расписали 2 ничьи. Не факт, что эти особенности помогут победить в Мадриде, но на проход Интера в четвертьфинал указывает слишком много факторов. Ставим на итальянцев.

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