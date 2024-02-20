Чинний срібний призер Ліги чемпіонів проводить прекрасний сезон. Нарешті ніщо не заважає у боротьбі за Скудетто. У попередніх двох сезонах Сімоне Індзагі критично не щастило – то резервний голкіпер привезе гол, який вирішить долю чемпіонства, то Наполі несподівано виграє вперше за 30 років (проваливши останні 3-4 місяці). Нині ж міланці мають 9-очковий відрив від другого місця при грі в запасі.

Інтер – Атлетіко: Індзагі згадав славетні часи партнерства зі Сімеоне, який став суперником у 1/8 фіналу ЛЧ

Що найбільш важливо, "змії" демонструють прекрасний футбол. Інтер за увесь сезон зазнав лишень дві поразки (одну в Кубку в овертаймі та ще одну в Серії А). Навіть нічиїх було лише шість. Одного погляду на статистику голів і моментів достатньо, щоб зрозуміти силу "нерадзуррі" – команда забила 59 м'ячів, різниця голів +42, а показник xG досягнув 51,3. У найближчих переслідувачів – 49, +24 й 39,5 відповідно.

Головною особливістю цього Інтера є тотальна універсальність. Серйозно, Рінус Міхелс і Валерій Лобановський вболівали б за цей колектив, адже він уособлював їхні мрії про майбутній футбол.

У міланців трійка центрхавів може зіграти на будь-якій позиції у півзахисті, причому два з них у розвитку й завершенні атаки відкриваються на одній лінії з нападниками. По ходу одного епізоду латералі опиняються на форвардів, центральні захисники виконують прориви по флангах, а гравці одного флангу можуть несподівано опинитись на іншому.

Команда Сімоне Індзагі здебільшого працює в такому режимі злагоджено й швидко. Тим не менш, за все потрібно платити – Інтеру доводиться миритись з тим, що настільки вільна структура гри може завершуватись колосальними розривами й втратою позицій. Варто відзначити низьку інтенсивність пресингу (вона аж 11-та в Італії), що частенько можна помітити у команд зі схемою 5-3-2 (вона ж 3-5-2).

Ось з таким колективом доведеться зустрітись Атлетіко. Мадридці досить схожі на міланців – команда Дієго Сімоне теж працює у схемі 3-5-2, у нього теж є вільна інтерпретація епізодів у атаці і теж присутня позиційна ротація. У недавньому поєдинку з Валенсією "матрацники" взагалі скопіювали прийом Інтера, коли форварди опускались в глибину й допомагали з розіграшем, а у вільні зони вривались латералі.

Втім, структура гри Ель Чоло виглядає має свої відмінності. Таку ж свобод переміщень, як у центрхавів "нерадзуррі", має тільки Грізманн: француз сам визначає, яку зону заповнити – і робить це безпомилково, з величезним позитивним впливом на просування м'яча. Його тотальна неперервність часто маскує розриви, дозволяє швидше повертати володіння і створює позиційні переваги, не кажучи вже про фантастичну гру в завершенні (Антуан став найкращим бомбардиром в історії клубу).

Атлетіко не менш гнучкий за Інтер, але по-своєму. Тут менше універсальності і організованого хаосу, але команду можна перезбирати, як конструктор – наприклад, у дербі з Міланом мадридці змінили аж три схеми. Футболісти щільніше прив'язані до своїх ролей, однак теж мають широкий функціонал – Льоренте доступний як форвард, латераль і центрхав, Ермосо з центрбека переходить на фланг, Сауль із центрхавів може піднятись до нападників, тощо.

Мінуси у Атлетіко схожі з проблемами Інтера, але мають іншу природу. У мадридців теж виникають розриви, але причиною є трійка захисників – вона не дуже добре просуває м'яч і ще гірше підтискає атаку. Нинішнє кадрове наповнення слабко відповідає бажанню грати з високою задньою лінією. Тим не менш, у пасивній обороні "матрацники" все ще міцні – вони вміють сушити матчі.

Словом, команда Дієго Сімеоне гнучкіша, але не така тотальна. Що найбільш важливо, не настільки стабільна – Атлетіко регулярно спотикається навісь на простих суперниках, а топ-матчі даються непросто. Барселоні, Жироні й Атлетіку програли, в Суперкубку пропустили 5 голів від Реала (хоча й забили тричі), у недавньому дербі Мадріленьйо стався відскок. Інтер значно стабільніший.

Кадрова ситуація

Міланці підходять до зустрічі без серйозних кадрових втрат. Із найбільш значущих – травма Ачербі, адже він був одним із основних центрбеків. Втім, без нього Інтер розгромив Салеренітану, а проблем із заміною немає. Також у лазареті давно перебуває Куадрадо (він там постійний клієнт), а про Сенсі вже встигли й забути.

Атлетіко зазнав значно важчого удару – Мората отримав травму коліна. На щастя, вона не є важкою (забій і розтяг), але перший матч проти "нерадзуррі" нападник пропустить. Також через пошкодження не зіграє Аспілікуета.

Орієнтовні склади на матч Інтер – Атлетіко

Інтер: Зоммер – Павар, Де Врей, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Мартінес, Тюрам

Атлетіко: Облак – Савіч, Хіменес, Рейнілдо – Моліна, Де Пауль, Коке, Сауль, Моліна – Грізманн, Депай

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ця пара є найбільш цікавою та рівною у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Інтер виглядає фаворитом домашньої зустрічі, адже міланці стабільніші та мають кращі результати. Та і відсутність Морати зіграє свою роль – особливо на тлі найкращої оборони Європи (12 пропущених голів у чемпіонаті, у топ-3 за очікуваними пропущеними).

До того ж, "змії" майже не знають поразок у перших таймах – вони програли тільки один відрізок до перерви. Атлетіко ж слабко виглядає у гостях. Із 12 виїзних поєдинків у Ла Лізі підопічні Дієго Сімеоне тріумфували тільки 4 рази, розписавши 6 нічиїх. А Інтер значно потужніший за іспанських середняків.

Букмекери впевнені у перемозі Сімоне Індзагі, хоча й не очікують великої кількості голів. Ми погоджуємось з думкою контор.