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Аталанта – ПСЖ: Мбаппе пропустить матч плей-офф Ліги чемпіонів

18:46 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: Мбаппе пропустить матч плей-офф Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе (праворуч) / фото із соцмереж

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе, найімовірніше, не допоможе французькому гранду в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти з Бергамо.

 

Молодий форвард пройшов медогляд через травму, отриману ним у фіналі Кубка Франції, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Детальний огляд правої кісточки виявив у Мбаппе розтягнення зв'язок гомілкостопного суглобу з ушкодженням зовнішньої зв'язки. На відновлення 21-річному нападнику знадобиться орієнтовно 3 тижні. Це означає, що він майже напевне пропустить плей-офф ЛЧ.

Нагадаємо, що чвертьфінальний поєдинок проти Аталанти з Бергамо запланований на 12 серпня. Півфінали відбудуться 18-19 серпня, а фінал турніру – 23 серпня.

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