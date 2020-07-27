Аталанта – ПСЖ: Мбаппе пропустит матч плей-офф Лиги чемпионов

Молодой форвард прошел медосмотр из-за травмы, полученной им в финале Кубка Франции, сообщает официальный сайт клуба.
Гасперини хочет, чтобы ПСЖ вышел на матч Лиги чемпионов с Мбаппе – тренер Малиновского не рассчитывает на чужую беду
Детальный осмотр правой лодыжки обнаружил у Мбаппе растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки. На восстановление 21-летнему нападающему понадобится ориентировочно 3 недели. Это означает, что он почти наверняка пропустит плей-офф ЛЧ.
Напомним, что четвертьфинальный поединок против Аталанты из Бергамо запланирован на 12 августа. Полуфиналы состоятся 18-19 августа, а финал турнира – 23 августа.
Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале