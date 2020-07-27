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Аталанта – ПСЖ: Мбаппе пропустит матч плей-офф Лиги чемпионов

18:49 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Мбаппе пропустит матч плей-офф Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе (справа) / фото из соцсетей

Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе, скорее всего, не поможет французскому гранду в 1/4 финала Лиги чемпионов против Аталанты из Бергамо.

 

Молодой форвард прошел медосмотр из-за травмы, полученной им в финале Кубка Франции, сообщает официальный сайт клуба.

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Детальный осмотр правой лодыжки обнаружил у Мбаппе растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки. На восстановление 21-летнему нападающему понадобится ориентировочно 3 недели. Это означает, что он почти наверняка пропустит плей-офф ЛЧ.

Напомним, что четвертьфинальный поединок против Аталанты из Бергамо запланирован на 12 августа. Полуфиналы состоятся 18-19 августа, а финал турнира – 23 августа.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале

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Лига чемпионов Аталанта - ПСЖ Килиан Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ
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