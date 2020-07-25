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Гасперіні хоче, щоб ПСЖ вийшов на матч Ліги чемпіонів з Мбаппе – тренер Маліновського не розраховує на чужу біду

16:39 - Читать на русском
Гасперіні хоче, щоб ПСЖ вийшов на матч Ліги чемпіонів з Мбаппе – тренер Маліновського не розраховує на чужу біду
Джан П'єро Гасперіні / AP

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні побажав ПСЖ вийти на очний поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у найсильнішому складі.

"Мені дуже шкода, я не знав про травму Мбаппе. Він – чудовий хлопець, сподіваюся, що там нічого серйозного.

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Ми не хочемо перемагати завдяки біді інших. Насправді, якщо вам вдасться здолати таких гравців, то ваш результат цінуватимуть ще більше", – наводить слова Гасперіні Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Аталантою і ПСЖ відбудеться 12 серпня.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Кіліан Кіліан Мбаппе Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні
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