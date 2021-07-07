Захисник збірної Іспанії Сесар Аспілікуета вирішив підтримати партнерів по команді після вильоту з Євро-2020.

Після вильоту з Євро-2020 гравці збірної Іспанії вирішили усім складом повернутись до Мадрида, зокрема футболісти, які виступають в англійській першості, повідомляє Marca.

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Зокрема, Сесар Аспілікуета, який міг лишитись у Лондоні (півфінал проти Італії проходив на місцевому Вемблі – прим.) вилетів разом з партнерами по національній збірній до столиці Іспанії, де попрощався з ними. Захисник навіть не покидав межі аеропорта, після чого знову вилетів до Лондона.

Зазначимо, що Італія переграла Іспанію лише в серії пенальті (4:2, 1:1 у серії пенальті) та стала першим фіналістом Євро-2020.

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