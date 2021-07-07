После вылета с Евро-2020 игроки сборной Испании решили всем составом вернуться в Мадрид, в частности футболисты, которые выступают в английском первенстве, сообщает Marca.

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В частности, Аспиликуэта, который мог остаться в Лондоне (полуфинал против Италии проходил на местном Уэмбли – прим.) вылетел вместе с партнерами по национальной сборной в столицу Испании, где попрощался с ними. Защитник даже не покидал пределы аэропорта, после чего снова вылетел в Лондон.

Отметим, что Италия обыграла Испанию лишь в серии пенальти (4:2, 1:1 в серии пенальти) и стала первым финалистом Евро-2020.

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