32-річний нападник усно погодив умови контракту з "россоблу", повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.

У Болньї він отримуватиме 2,7 млн євро за сезон. Раніше стало відомо, що у його трансфері був особисто зацікавлений головний тренер "червоно-синіх" Сініша Міхайловіч. Сам Марко Арнаутовіч навіть готовий піти на суттєве зниження зарплати, аби перехід відбувся. У китайському клубі він отримує 3,5 млн євро на рік.

Нагадаємо, австрієць влітку 2019 року покинув покинув Вест Хем за 25 млн євро і перебрався у китайську Суперлігу. Арнаутовіч раніше вже мав досвід виступів у Серії А за Інтер у сезоні 2009/10.

Done deal and confirmed! Marko #Arnautović to #Bologna. 3-years contract (€2,7M/year). #transfers https://t.co/kQseE7vA1z