32-летний нападающий устно согласовал условия контракта с "россоблу", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

В Болньи он будет получать 2,7 млн евро за сезон. Ранее стало известно, что в его трансфере был лично заинтересован главный тренер "красно-синих" Синиша Михайлович. Сам Марко Арнаутович даже готов пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы переход состоялся. В китайском клубе он получает 3,5 млн евро в год.

Напомним, австриец летом 2019 покинул покинул Вест Хэм за 25 млн евро и перебрался в китайскую Суперлигу. Арнаутович ранее уже имел опыт выступлений в Серии А за Интер в сезоне 2009/10.

