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Аргентина – Хорватія: Мессі, Дибала та Ді Марія пропустили частину тренування

18 червня 23:11 803 Читать на русском
Аргентина – Хорватія: Мессі, Дибала та Ді Марія пропустили частину тренування
Аргентина готується до Хорватії / фото: Твіттер збірної Аргентини

Збірна Аргентини готується до матчу проти Хорватії у рамках 2 туру чемпіонату світу-2018. Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія та Пауло Дибала пропустили частину заняття.

Форварди збірної Аргентини Ліонель Мессі та Пауло Дибала, а також хавбек Анхель Ді Марія не займались разом з командою під час частини тренування, інформує ТАСС.

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В той же час зазначається, що у вказаних гравців немає проблем зі здоров'ям, вони просто проходили відновлювальні процедури за рішення Хорхе Сампаолі.

Нагадаємо, матч 2 туру ЧС-2018 Аргентина – Хорватія пройде 21 червня. Після першого туру хорвати очолюють групу D. У Аргентини та Ісландії по 1 пункту.

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ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
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