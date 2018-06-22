Аргентина – Хорватія: Мессі, Дибала та Ді Марія пропустили частину тренування

Збірна Аргентини готується до матчу проти Хорватії у рамках 2 туру чемпіонату світу-2018. Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія та Пауло Дибала пропустили частину заняття.

Форварди збірної Аргентини Ліонель Мессі та Пауло Дибала, а також хавбек Анхель Ді Марія не займались разом з командою під час частини тренування, інформує ТАСС.

Як Мессі відреагував на нічию у матчі Аргентина – Ісландія – розпач і безсилля

В той же час зазначається, що у вказаних гравців немає проблем зі здоров'ям, вони просто проходили відновлювальні процедури за рішення Хорхе Сампаолі.

Нагадаємо, матч 2 туру ЧС-2018 Аргентина – Хорватія пройде 21 червня. Після першого туру хорвати очолюють групу D. У Аргентини та Ісландії по 1 пункту.

ЧС-2018 Аргентина – Ісландія: провал Мессі, дивні рішення Сампаолі та характер "вікінгів"