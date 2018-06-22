Аргентина – Хорватия: Месси, Дибала и Ди Мария пропустили часть тренировки

Сборная Аргентины готовится к матчу против Хорватии в рамках 2 тура чемпионата мира-2018. Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала пропустили часть занятия.

Форварды сборной Аргентины Лионель Месси и Пауло Дибала, а также хавбек Анхель Ди Мария не занимались вместе с командой во время части тренировки, информирует ТАСС.

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В то же время отмечается, что у указанных игроков нет проблем со здоровьем, они просто проходили восстановительные процедуры по решению Хорхе Сампаоли.

Напомним, матч 2 тура ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия пройдет 21 июня. После первого тура хорваты возглавляют группу D. У Аргентины и Исландии по 1 пункту.

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