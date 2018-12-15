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Ардін Даллку – про свій автогол в матчі Ліги Європи: Він надломив мене морально

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Ардін Даллку – про свій автогол в матчі Ліги Європи: Він надломив мене морально
Ардін Даллку / фото із соцмереж

Захисник Ворскли Ардін Даллку поділився враженнями після поразки від Спортінга в завершальному турі групового етапу Ліги Європи.

"Прикро звичайно такі голи пропускати. Я ще й автогол забив. Немає ніяких коментарів особливо.

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Цей третій гол надломив мене морально. Виходить, вийшов після травми допомогти команді, а вийшло навпаки", – сказав Даллку в ефірі телеканалу Футбол 1.

Ліга Європи6 турЖозе Альваладе (Лісабон)

Спортінг Лісабон - Ворскла: Четвер 13 грудня 2018

Спортінг Лісабон
Матч завершено
3 : 0
Ворскла
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Теги
Ворскла Ворскла Ліга Європи Відеоновини Ардін Даллку Ардін Даллку Спортінг Лісабон - Ворскла
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