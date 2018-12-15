Ардін Даллку – про свій автогол в матчі Ліги Європи: Він надломив мене морально

Захисник Ворскли Ардін Даллку поділився враженнями після поразки від Спортінга в завершальному турі групового етапу Ліги Європи.

"Прикро звичайно такі голи пропускати. Я ще й автогол забив. Немає ніяких коментарів особливо.

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Цей третій гол надломив мене морально. Виходить, вийшов після травми допомогти команді, а вийшло навпаки", – сказав Даллку в ефірі телеканалу Футбол 1.