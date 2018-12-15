Програш Динамо – найбільш несправедливий в 6-му турі ЛЄ, поразки Ворскли та Мілана найзакономірніші: статистичні дані

Статистичний портал Info Gol опублікував аналіз справедливості результатів 6-го туру групового етапу Ліги Європи, з огляду на показник очікуваних голів xG.

Згідно з даними Info Gol, результат поєдинку між Динамо та Яблонцем став найбільш несправедливим. Кияни награли на 2,43 xG, тоді як у чехів цей показник лише 1,19. Тобто "біло-сині" повинні були вигравати цей матч.

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Не пощастило також ПАОКу українців Шахова та Хачеріді. Греки у поєдинку з білоруським БАТЕ награли мінімум на нічию. Щоправда навіть перемога не дозволила б їм кваліфікуватися у плей-офф Ліги Європи.

Натомість розромна поразка Ворскли в Лісабоні статистично виглядає закономірно. Спортінг награв на 2,52 xG, а полтавці всього на 0,34.

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Цікаво, що справедливість поразки Мілана в матчі з Олімпіакосом оцінюється у 98,29%. Показник xG у греків 3,39, а у "россонері" всього 1,41.