"Я думаю, що ми могли виграти. У нас був шанс Кінгслі наприкінці, і ми могли отримати чіткий пенальті за гру руками.

Привіт від Кейна у відеоогляді матчу Арсенал – Баварія – 2:2

Ми знали, що повинні були зіграти краще, ніж минулого разу в Хайденхаймі. Ми зіграли внічию на виїзді, ситуація зрозуміла. Нам потрібна підтримка наших вболівальників і така ж пристрасть, тоді ми зможемо прогресувати.

Арбітр припустився величезної помилки. Я знаю, що це була божевільна ситуація. М'яч опускають, він свистить, а захисник бере м'яч руками. Що нас дуже розлютило, так це пояснення на полі. Він сказав нашим гравцям, що це була "дитяча помилка" і він не буде призначати пенальті за це у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Це жахливе, жахливе пояснення. Помилка дитини, помилка дорослого, яка різниця – ми розлючені, тому що це було величезне рішення проти нас", – цитує наставника мюнхенців Bayern & Germany.

Нагадаємо, що у другому таймі, коли Райя вводив м'яч після свистка судді, Габліель взяв його в руки. Арбітр не вказав на позначку, хоча мав всі підстави для цього.

Матч-відповідь між Арсеналом та Баварією відбудеться у середу, 17 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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