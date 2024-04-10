"Я думаю, что мы могли выиграть. У нас был шанс Кингсли в конце, и мы могли получить четкий пенальти за игру руками.

Привет от Кейна в видеообзоре матча Арсенал – Бавария – 2:2

Мы знали, что должны были сыграть лучше, чем в прошлый раз в Хайденхайме. Мы сыграли вничью на выезде, ситуация понятна. Нам нужна поддержка наших болельщиков и такая же страсть, тогда мы сможем прогрессировать.

Арбитр допустил огромную ошибку. Я знаю, что это была сумасшедшая ситуация. Мяч опускают, он свистит, а защитник берет мяч руками. Что нас очень разозлило, так это объяснение на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была "детская ошибка" и он не будет назначать пенальти за это в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это ужасное, ужасное объяснение. Ошибка ребенка, ошибка взрослого, какая разница – мы в ярости, потому что это было огромное решение против нас", – цитирует наставника мюнхенцев Bayern & Germany.

Напомним, что во втором тайме, когда Райя вводил мяч после свистка судьи, Габлиэль взял его в руки. Арбитр не указал на отметку, хотя имел все основания для этого.

Ответный матч между Арсеналом и Баварией состоится в среду, 17 апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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