Арсенал зіграв унічию з Баварією в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ (2:2). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Арсенал розписав домашню нічию з Баварією: на старті гри здавалося, що команда Мікеля Артети розгромить свого суперника, але в підсумку "каноніри", що називається, "відскочили". Гол Бакайо Саки став логічним розвитком подій перших хвилин гри, але екс-вінгер Арсеналу Серж Гнабрі швидко зрівняв рахунок.

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У середині першого тайму Баварія вийшла вперед завдяки точному удару Харрі Кейна з пенальті. Англійський форвард здобув новий статус – він став абсолютно найкращим бомбардиром-суперником "червоно-білих" на стадіоні Емірейтс з моменту його відкриття у 2006 році (6 голів).

Господарям вдалося зрівняти рахунок завдяки своєму "джокеру" Троссару. Він вийшов на заміну і став лише четвертим гравцем в історії Ліги чемпіонів УЄФА, який забивав у кожному зі своїх перших чотирьох домашніх матчів у турнірі – після Алессандро Дель П'єро, Фредеріка Кануте та Оскара.