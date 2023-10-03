Шахтар зіграє проти Антверпена в другому турі групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24. Де дивитися гру онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Антверпен – Шахтар відбудеться у середу, 4 жовтня, о 19:45 за Києвом. "Гірники" стартували в Лізі чемпіонів з поразки від Порту, а тепер йдуть в гості до Антверпена, який програв стартовий матч Барселоні.

Антверпен – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Де дивитися матч Антверпен – Шахтар

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:35. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні-2023/24. Коментатори – Вадим Шевякін і Роман Бебех.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми на "MEGOGO Футбол Перший" о 18:45. Після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії.

Шахтар на вихідних зазнав першої поразки в УПЛ, поступившись Ворсклі. Антверпен три останні матчі в чемпіонаті Бельгії звів до нульових нічиїх.