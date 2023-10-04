"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі презентацію ключового матчу Шахтаря у Лізі чемпіонів 2023/24.

Антверпен – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Поєдинок з Антверпеном має надважливе значення. Розділити очки з Порту чи навіть програти "драконам" не так страшно, адже це боротьба за друге місце, однак доля третього буде вирішена у матчах з бельгійцями. Донеччанам у даному протистоянні необхідно набирати мінімум чотири очки, а краще – всі шість.

Побачити справжній Антверпен у ЛЧ поки що не вдалося. У першому турі підопічні Марка Ван Боммела потрапили під каток, зазнавши розгромної поразки від Барселони (0:5). Команда не показала нічого, окрім агресивних 5-7 хвилин на старті.

Навіть по обороні зробити серйозні висновки було важко, адже каталонці реалізували перші ж свої моменти – а потім граючись добили новачка ЛЧ. Втім, правий фланг захисту бельгійців провалився тотально. Майже вся гострота прийшла звідти. Шахтарю на замітку.

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У чемпіонаті Антверпен переживає не найкращі часи. Команда йде лишень на п'ятій позиції, відставши від лідера на п'ять очок. Підопічні Марка Ван Боммела програли всього один матч при трьох перемогах, однак у них аж п'ять нічиїх – втім, дві з них припали на Уніон С-Ж та Гент, які йдуть у лідерах. А от Андерлехту колектив поступився.

За показниками xG Антверпен йде навіть нижче, але оборона у сьогоднішнього суперника Шахтаря найкраща – за 9 турів пропустили лишень 4 голи. Щоправда, три прилетіли з пенальті, а суперники награли на 8,4. Частково виручає кіпер Бюте, який врятував від 1,7 пропущених (другий показник у Бельгії), однак і суперники пробивали погано – про це свідчить найнижча гострота влучань у площину та 0 пропущених голів з гри. З іншого боку, це означає, що хороших позицій для пострілу колектив не відкриває.

При роботі на м'ячі підопічні Марка Ван Боммела надзвичайно потужні. Команда має найвищий відсоток володіння (61,8%), однак це – не стерильний ватокат. За показниками передач на фінальну третину та у карний майданчик, рівно як і за кількістю дотиків у цих зонах, Антверпен найкращий у Лізі Жупіле. З конвертуванням даної переваги у моменти є проблеми, але реалізація у чемпіона прекрасна.

Все це неабияк тривожить, адже оборона Шахтаря пропускає майже у кожному матчі УПЛ. Що найбільш жахливо, підопічні Патріка ван Леувена пропустили не все, що могли – суперники недозабили ще 2,57 очікуваних голи. На старті сезону по воротах Різника взагалі завдавали найгостріші удари в чемпіонаті (за виключенням Федорівського з Оболоні).

До слабкого захисту, в принципі, всі звикли ще з попередніх сезонів, однак Шахтар тривожить і в атаці, і в роботі без м'яча. Донеччани за очікуваними очками в чемпіонаті йдуть на шостій позиції – і це при переборі аж 4,9 балів. Хоча навіщо наводити цифри, коли ви самі бачили жахливі за якістю матчі проти Ворскли й Руха, провальний другий тайм з Олександрією (одна з найгірших атак УПЛ ледь не закамбечила з 0:2), 3:3 з Кривбасом чи муки з Вересом у меншості.

Об'єктивних причин у цього спаду вдосталь. Патрік ван Леувен довго розбудовує свої проекти, у нього дуже багато новачків, але при цьому часто випадають лідери. Його тактичні принципи сильно відрізняються від того, з чим працювали "гірники" раніше – у нідерландця більше роботи без м'яча. На все це можна списати більшість проблем, ключовою з яких є робота під пресингом – навіть тиску від середнячків УПЛ достатньо, щоб у "гірників" почало все сипатись.

Втім, питання виникають і до самого Патріка. У матчі з Порту в обороні виходили дебютанти, Ракицького переводили на позицію правого ЦЗ, а Сікан грав вінгера – ця структура виявилась нежиттєздатною. Поєдинок з Рухом догравали, маючи на полі трьох опорників, чотирьох крайніх захисників і одного центрального – команда сіла в "автобус" замість оборони через володіння, але все одно пропустила.

Таких експериментів з Ворсклою вже не проводили, але Шахтар все одно програв. Програв команді, 5 футболістів якої не досягнули 21-річного віку. І програв заслужено. Це страшенно тривожить перед матчем проти Антверпена, але відступати нікуди – потрібно чіплятись хоча б за одне очко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вайнс (під питанням), Де Лат, Ондрейка, Де Вольф – Лемкін, Траоре, Бондар, Петряк

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Антверпен – Шахтар

Антверпен: Бюте – Батай, Алдервейрельд, Кулібалі, Війндаль – Вермерен, Кейта – Валенсія, Еккеленкамп, Баліквіша – Янссен

Шахтар: Різник – Конопля, Чигринський, Міроші, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кащук – Келсі

Прогноз "Футбол 24"

За Шахтар страшно. Прямо зараз важко знайти об'єктивні переваги, від яких можна відштовхнутись задля оптимістичного прогнозу. Можна лишень дивитись у небо в надії, що підопічні Патріка ван Леувена зібрались, якісно підготувались тактично й налаштувались шокувати суперника.

А чому б ні? Це ж Ліга чемпіонів, тут таке трапляється. Невдачі у останніх турах чемпіонату не означають, що криза обов'язково продовжиться невдачею у Європі – тим паче, що мінуси "гірників" не виглядають такими, які не можна нівелювати. Тут реально необхідно попрацювати над тактичною дошкою.

Тривожать тільки бійцівські якості донеччан. При Ігорі Йовічевічі теж виникало дуже багато проблем, однак команда постійно камбечила й дивувала. Цього ж не помітно зараз – навпаки, колектив став більше нервувати, що вилилось у 5 червоних карток. Більша частина з них є наслідком неохайності або надто жорсткої гри в обороні.

Все ж, варто не піддаватись паніці. Шикарно розіграний гол у ворота Порту показав, що Шахтар теж не слід недооцінювати. Саме тому ми поставимо на "обидві команди заб'ють" – а от від прогнозу на кількість голів та переможця утримаємось.

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