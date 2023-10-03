Антверпен – Шахтар: УЄФА призначив на матч Ліги чемпіонів представника Російського футбольного союзу
Союз європейських футбольних асоціацій вчергове зганьбився своєю підтримкою росіян та їхніх посіпак.
Інспектором матчу Ліги чемпіонів Антверпен – Шахтар призначений сербський колишній арбітр Мілорад Мажіч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Фахівець паралельно є керівником департаменту суддівства Російського футбольного союзу (РФС). Цікаво, що Мажіч обійняв посаду наприкінці червня цього року, тобто вже після майже півтора року з початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України.
Додамо, що вже завтра Антверпен та Шахтар зійдуться у поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.
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