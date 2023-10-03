Інспектором матчу Ліги чемпіонів Антверпен – Шахтар призначений сербський колишній арбітр Мілорад Мажіч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Антверпен – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фахівець паралельно є керівником департаменту суддівства Російського футбольного союзу (РФС). Цікаво, що Мажіч обійняв посаду наприкінці червня цього року, тобто вже після майже півтора року з початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України.

Додамо, що вже завтра Антверпен та Шахтар зійдуться у поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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