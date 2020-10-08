Непотрібні товариські матчі продовжують тероризувати збірні. Англія свій поєдинок проводила вдома, на лондонському Вемблі, проти сусідського Уельсу – і обидва головних тренери вирішили поберегти основу. Англійська стартова 11-ка в сумі провела всього 54 матчі за "Трьох левів", що є найменшим показником з 1980 року. Вперше за 15 років у основі англійців не знайшлося місця футболістам Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті – натомість, у складі вийшли представники 10 клубів з місцевого чемпіонату.

Валлійці ж навіть не заявляли на зустріч Бейла, Ремзі та інших своїх зірок, хоча вони мали шанс перервати 16-матчеву програшну серію на Вемблі. Востаннє їхня збірна перемагала тут ще у 1977 році. З найвідоміших виконавців у старт потрапили Рабі Матондо, Ітан Ампаду та Бен Девіс, а в запасі сиділи Неко Вільямс, Бен Вудбьорн та Деніел Джеймс.

Старт зустрічі пройшов за невеличкої переваги Уельсу. Англія взагалі не атакувала, а от валлійці провели декілька перспективних підходів до чужих воріт – втім, небезпечних моментів так і не сталося, а господарі перехопили ініціативу ще до 10-ї хвилини. Вже на 12-й Калверт-Льюїн готовий був вириватися віч-на-віч з Хеннесі після лонгболу з глибини, однак Домінінік невдало обробив м'яч. Ще за хвилину він отримав проникний пас від Інгза на правий край штрафного та обійшов голкіпера, але тепер у нього не склалося з ударом з гострого кута.

Уельс на 23-й хвилині отримав шанс відкрити рахунок внаслідок невдалої скидки Сака точно на ногу Муру, однак Кіффер з центру карного майданчика вистрілив повз праву стійку. Покарання за марнотратство прилетіло за три хвилини: Гріліш хитнув захисника на правому фланзі та навісив у воротарський майданчик, а Калверт-Льюїн у баскетбольному стрибку замкнув ударом головою – 1:0! Між іншим, Домінік став першим за 35 років футболістом Евертона, який забив гол за Англію на Вемблі – востаннє це вдавалося Гарі Лінекеру. Гріліш же став першим "вілланом" з 2011 року, якому вдалося віддати за "Трьох левів" асист.

У валлійців було два шанси зрівняти рахунок. На 28-й хвилині один з них змарнував Мефам, який головою замикав подачу Вільямса з кутового – м'яч летів під поперечину, але саме в тій точці стояв Поуп. Ще за дві хвилини Мур блискуче прийняв лонгбол та увірвався у штрафний на побачення з Поупом, але далі Кіффер пробив прямо у голкіпера! При цьому він примудрився отримати травму. Англія ж могла покарати на 38-й хвилині, коли Коуді завдав удару з лету з 11-метрів після передачі від Кіна, але м'яч полетів значно вище воріт. Це був останній момент до перерви.

У другому таймі Уельс також активно стартував, але знову нічого цікавого створити в останній третиі поля не вдалося – підопічні Раяна Гіггза спромоглися тільки на дальній неточний удар Коннора Робертса. Англія такого ставлення до себе не вибачає: на 53-й хвилині господарі заробили штрафний на правому фланзі, Тріпп'єр виконав подачу на ліву половину карного майданчика, а Коуді замкнув потужним пострілом у дотик – 2:0! Це дебютний гол Коннора за "Трьох левів" і перший за 30 років гол футболіста Вулверхемптона за збірну Англії (останній забив Стів Булл).

Після другого голу всі питання щодо переможця були зняті, тож Гарет Саутгейт дозволив собі потрійну заміну – на полі з'явилися Маунт, Джеймс та Мінгс. Вже на 63-й хвилині останній став співавтором шедевру: Англія заробила кутовий, Мінгс скинув подачу з нього у центр штрафного, а Інгз забив ударом у падінні через себе! 3:0. Звісно ж, це також був дебютний гол за збірну. З 1963 року в історії "Трьох левів" не було матчу, в якому б одразу три англійця відзначились першими голами за національну команду.

На 66-й хвилині довести справу до приниження сусідів міг Гріліш, який перехопив м'яч на лівому фланзі, увійшов на край карного майданчика та потужно пробив – круглий пролетів паралельно воротам. На 70-й класний момент мав Сака, який отримав пас від Маунта у штрафний та пробив з рикошетом від Мефама, але Хеннесі в останню мить встиг парирувати. Після цього епізоду Гарет Саутгейт провів ще три заміни, випустивши Барнса, Уорд-Прауза та Мейтленд-Найлса, але Англія вже розслаблась. Валлійці також намагалися змінити хід зустрічі замінами, але гра гостей взагалі розвалилася. На полі стало нудно.

В ендшпілі поєдинку Інгз міг оформити дубль, однак його постріл з лівого краю штрафного в дальню дев'ятку на 84-й хвилині парирував Хеннесі. Вже у компенсований час з дистанції потужно бив Уорд-Прауз, але Хеннесі взяв і цей удар. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Англії з рахунком 3:0.