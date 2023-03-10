Англія – Україна: стало відомо, хто покаже матч відбору до Євро-2024 – гру можна буде подивитись безкоштовно
Поєдинок між Англією та Україною буде можливо подивитись на двох ресурсах.
УАФ та УЄФА ще рік тому домовились про права на безкоштовну трансляцію стикових матчів збірної на ЧС-2022. Ці домовленості діють і на початок відбору до Євро-2024, повідомляє ТаТоТаке.
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Зазначається, що гру транслюватимуть загальнодоступні регіональні канали Суспільного, а права на цифрове мовлення отримає платформа MEGOGO. Наразі вирішується питання щодо узгодження технічних параметрів з УЄФА для організації аналітичної студії – до та після гри.
До слова, матч Англія – Україна відбудеться вже 26 березня, початок о 19:00. Також суперниками "синьо-жовтих" у групі є Італія, Північна Македонія та Мальта.
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