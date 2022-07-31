Англія приймає Німеччину в рамках вирішального поєдинку чемпіонату Європи серед жінок. Трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Англія – Німеччина стартує о 19:00 за київським часом. Команди вийдуть на газон переповненого Вемблі. На цю гру продали усі 90 тисяч квитків. Загалом Євро-2022 вже встановило рекорд відвідуваності – поєдинки на стадіонах подивилися майже 500 тисяч глядачів.

Монзуль офіційно отримала призначення на фінал жіночого Євро

Для українців є додаткова мотивація переглянути цю гру, адже головною арбітринею буде Катерина Монзуль, а серед її помічниць – Марина Стрілецька. Окрім, власне, боротьби за чемпіонство, на нас очікує ще одна інтрига. Бетані Мід з Англії та капітанка збірної Німеччини Александра Попп змагаються за "Золотий бутс". Наразі обидві футболістки забили по 6 голів.

Дивитися матч Англія – Німеччина можна на сайті СуспільнеСпорт та на YouTube-каналі платформи.