Англия принимает Германию в рамках решающего поединка чемпионата Европы среди женщин. Трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Англия – Германия стартует в 19.00 по киевскому времени. Команды выйдут на газон переполненного Уэмбли. На эту игру было продано все 90 тысяч билетов. В общей сложности Евро-2022 уже установило рекорд посещаемости – поединки на стадионах посмотрели почти 500 тысяч зрителей.

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Для украинцев есть дополнительная мотивация пересмотреть эту игру, ведь главной арбитриней будет Екатерина Монзуль, а среди ее помощниц – Марина Стрелецкая. Кроме, собственно, борьбы за чемпионство, нас ожидает еще одна интрига. Бетани Мид из Англии и капитанка сборной Германии Александра Попп соревнуются за "Золотую бутсу". Обе футболистки забили по 6 голов.

Смотреть матч Англия – Германия можно на сайте СуспільнеСпорт и на YouTube-канале платформы.