Напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 проти збірної Німеччини хороші новини отримав керманич "Трьох левів" Гарет Саутгейт. До команди повернулися Бен Чілвел і Мейсон Маунт.

Оборонець і хавбек лондонського Челсі відбули карантин і можуть зіграти проти Бундестім, повідомляє офіційний твіттер збірної.

Англія – Німеччина: Саутгейт підкреслив історичність поєдинку плей-офф Євро-2020

Чілвел і Маунт змушені були піти на самоізоляцію через коронавірус шотландця Біллі Гілмора. Дует англійців потрапив до списку осіб, із якими він контактував перед виявленням COVID-19. Через протокольні вимоги Чілвел і Маунт пропустили матч збірної Англії проти чехів у 3-му турі групового етапу Євро-2020.

До слова, матч Англія – Німеччина відбудеться у вівторок, 29 червня. Початок поєдинку о 19:00.

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