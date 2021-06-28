Накануне матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против сборной Германии хорошие новости получил наставник "Трех львов" Гарет Саутгейт. В команду вернулись Бен Чилвелл и Мейсон Маунт.

Защитник и хавбек лондонского Челси отбыли карантин и могут сыграть против Бундестим, сообщает официальный твиттер сборной.

Англия – Германия: Саутгейт подчеркнул историчность поединка плей-офф Евро-2020

Чилвелл и Маунт вынуждены были уйти на самоизоляцию из-за коронавируса шотландца Билли Гилмора. Дуэт англичан попал в список лиц, с которыми он контактировал перед обнаружением COVID-19. Из-за протокольных требований Чилвелл и Маунт пропустили матч сборной Англии против чехов в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

К слову, матч Англия – Германия состоится во вторник, 29 июня. Начало поединка в 19:00.

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