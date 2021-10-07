Бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль буде працювати на матчі кваліфікації ЧС-2022 між збірними Андорри та Англії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі відбору Євро-2023

Асистувати Монзуль на лініях будуть Марина Стрілецька і Світлана Грушко. За VAR відповідатиме французька арбітриня Стефані Фраппар.

До слова, раніше Монзуль була головним арбітром матчу відбору ЧС-2022 між збірними Австрії та Фарерських островів (3:1), а Фраппар обслуговувала матч Нідерланди – Латвія (2:0).

Нагадаємо, поєдинок між Андоррою та Англією відбудеться 9 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

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