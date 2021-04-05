Чемпіонат Бельгії, 32 тур

Антверпен – Андерлехт – 1:4

Голи: Ле Маршан, 89 – Ашімеру, 52, Мурільйо, 62, Ель Хадж, 77, Версарен, 84

Нереалізований пенальті: Нмеча, 51

Михайліченко і компанія завітали в гості до другої команди чемпіонату – Антверпена. Українець вже звично отримав місце у основі.

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Перший тайм команди провели без голів, але другий перетворився на справжнє побиття господарів. Настрій Андерлехта не зіпсував навіть провальний пенальті у виконанні Нмечі (воротар відбив слабкий удар). Підопічні Компані продовжили шматувати оборону суперника і чотири рази змусили де Вольфа витягати м'яч із сітки. Під завісу зустрічі Ле Маршан оформив гол престижу, скориставшись хаосом у карному майданчику брюссельців.

Перемога дозволила Андерлехту скоротити відставання від другого місця до двох очок. Попереду два тури регулярки і "м'ясорубка" за срібні медалі у плей-офф. Брюгге Едуарда Соболя з відривом у 19 очок виглядає недосяжним, далі йдуть Антверпен, Генк і Андерлехт.

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