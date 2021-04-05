Чемпионат Бельгии, 32 тур

Антверпен – Андерлехт – 1:4

Голы: Ле Маршан, 89 – Ашимеру, 52, Мурильо, 62, Эль Хадж, 77, Версарен, 84

Нереализованный пенальти: Нмеча, 51

Михайличенко и компания приехали в гости ко второй команде чемпионата – Антверпену. Украинец уже привычно получил место в основе.

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Первый тайм команды провели без голов, но второй превратился в настоящее избиение хозяев. Настроение Андерлехта не испортил даже провальный пенальти в исполнении Нмечи (вратарь отразил слабый удар). Подопечные Компани продолжили кромсать оборону соперника и четыре раза заставили де Вольфа вытаскивать мяч из сетки. Под занавес встречи Ле Маршан оформил гол престижа, воспользовавшись хаосом в штрафной брюссельцев.

Победа позволила Андерлехту сократить отставание от второго места до двух очков. Впереди два тура регулярки и "мясорубка" за серебряные медали в плей-офф. Брюгге Эдуарда Соболя с отрывом в 19 очков выглядит недосягаемым, далее следуют Антверпен, Генк и Андерлехт.

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