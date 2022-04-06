Головний тренер мадридців Карло Анчелотті буде присутній на тренерському містку у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів.

"Бланкос" вирушили у Лондон напередодні, але італійський фахівець залишався у Мадриді з позитивним тестом на коронавірус.

Фінансове порівняння чвертьфіналістів Ліги чемпіонів і різні шанси українців на півфінал

Як повідомляє прес-служба Реала, вже сьогодні Анчелотті отримав негативний результат ПЛР-тестування. Незабаром він повинен вирушити у Лондон, де знову очолить тренувальний процес команди.

Якби Карло продовжив хворіти, його на тренерському містку у матчі з Челсі підстрахували б син Давіде Анчелотті та інший помічний Абіан Пердомо.

Зауважимо, перший двобій англійської та іспанської команд відбудеться вже сьогодні о 22:00, матч-відповідь запланований на 12 квітня.

Важливий тиждень для українців у єврокубках – коли вболівати за Зінченка, Маліновського та Яремчука