Три пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мають явного фаворита. Чи підготують матчі сюрпризи?

Авторитетний блогер Swiss Ramble, який часто пише про гроші у футболі, порівняв фінанси чвертьфіналістів Ліги чемпіонів.

Доходи за минулий сезон:

Баварія і Ліверпуль заробили в 5 разів більше за Вільяреал і Бенфіку відповідно. Ман Сіті показав значно більший дохід, ніж Атлетіко.

Зарплати:

Дуже схожа картина і тільки одна рівна пара – Челсі та Реал мають однакові витрати на зарплату.

Вартість складів:

Склад Баварії втричі дешевший за склад Манчестер Сіті, але в протистоянні з Вільяреалом все одно Мюнхен має явну перевагу.

Портал FiveThirtyEight оцінив шанси команд на півфінал, базуючись на останніх результатах. У трьох парах є очевидні аутсайдери. Команда Романа Яремчука має дуже туманні перспективи, а от команда Олександра Зінченка – фаворит.

Ліверпуль – 89%, Бенфіка – 11%

Баварія – 84%, Вільяреал – 16%

Манчестер Сіті – 82%, Атлетіко – 18%

Челсі – 54%, Реал – 46%

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