Фінансове порівняння чвертьфіналістів Ліги чемпіонів і різні шанси українців на півфінал
Три пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мають явного фаворита. Чи підготують матчі сюрпризи?
Авторитетний блогер Swiss Ramble, який часто пише про гроші у футболі, порівняв фінанси чвертьфіналістів Ліги чемпіонів.
Доходи за минулий сезон:
Баварія і Ліверпуль заробили в 5 разів більше за Вільяреал і Бенфіку відповідно. Ман Сіті показав значно більший дохід, ніж Атлетіко.
Зарплати:
Дуже схожа картина і тільки одна рівна пара – Челсі та Реал мають однакові витрати на зарплату.
Вартість складів:
Склад Баварії втричі дешевший за склад Манчестер Сіті, але в протистоянні з Вільяреалом все одно Мюнхен має явну перевагу.
Портал FiveThirtyEight оцінив шанси команд на півфінал, базуючись на останніх результатах. У трьох парах є очевидні аутсайдери. Команда Романа Яремчука має дуже туманні перспективи, а от команда Олександра Зінченка – фаворит.
Ліверпуль – 89%, Бенфіка – 11%
Баварія – 84%, Вільяреал – 16%
Манчестер Сіті – 82%, Атлетіко – 18%
Челсі – 54%, Реал – 46%
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