Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти будет присутствовать на тренерском мостике в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.

"Бланкос" отправились в Лондон накануне, но итальянский специалист оставался в Мадриде с положительным тестом на коронавирус.

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Как сообщает пресс-служба Реала , уже сегодня Анчелотти получил отрицательный результат ПЦР-тестирования. Вскоре он должен отправиться в Лондон, где снова возглавит тренировочный процесс команды.

Если бы Карло продолжил болеть, его на тренерском мостике в матче с Челси подстраховали бы сын Давиде Анчелотти и другой помощник Абиан Пердомо.

Заметим, первый поединок английской и испанской команд состоится уже сегодня в 22:00, ответный матч запланирован на 12 апреля.