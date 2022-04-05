Мадридський Реал поки змушений обходитись без допомоги і підтримки головного тренера Карло Анчелотті.

Італійський фахівець не вирушив із командою на перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, адже досі хворіє на коронавірус, інформує Marca.

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Втім, про його відсутність на завтрашньому матчі не можна говорити з впевненістю. Реал розглядає варіант, що завтра Анчелотті зможе вирушити в Лондон, якщо отримає негативний результат ПЛР-тесту.

Ковід у Карло протікає безсимптомно. Через хворобу наставник вже пропустив суботню зустріч проти Сельти (2:1) у Прімері, його на тренерському містку підстрахували син Давіде Анчелотті та інший помічний Абіан Пердомо.

До слова, чвертьфінальний матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Челсі відбудеться 12 квітня – рівно за тиждень.

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