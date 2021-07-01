75-річний фахівець допомагатиме у роботі головному тренеру клубу з села Зоря Одеської області Денису Колчину, повідомляє офіційний сайт Балкан.

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Цікаво, що в команді з грудня 2020-го вже працює тренером голкіперів син Семена Альтмана – Геннадій. У 2019 році іменитий фахівець очолював збірну Молдови, проте був звільнений після чотирьох поразок поспіль. Альтман відомий по роботі в тренерському штабі національної команди України, коли її наставником був Олег Блохін. Він також займав тренерський місток Металурга, Чорноморця, Таврії та низки інших команд.

Зауважимо, у минулому сезоні Балкани посіли восьме місце в Групі Б Другої ліги, здобувши 23 очки у 22 матчах.

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