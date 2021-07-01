Бывший руководитель донецкого Металлурга, одесского Черноморца и ряда других команд Семен Альтман вошел в тренерский штаб Балкан.

75-летний специалист будет помогать в работе главному тренеру клуба из села Заря Одесской области Денису Колчину, сообщает официальный сайт Балкан.

Черноморец столкнется с акциями протестов ультрас из-за сотрудничества с Динамо

Интересно, что в команде с декабря 2020-го уже работает тренером вратарей сын Семена Альтмана - Геннадий. В 2019 году именитый специалист возглавлял сборную Молдовы, однако был уволен после четырех поражений подряд. Альтман известен по работе в тренерском штабе национальной команды Украины, когда ее наставником был Олег Блохин. Он также занимал тренерский мостик Металлурга, Черноморца, Таврии и ряда других команд.

Отметим, что в прошлом сезоне Балканы заняли восьмое место в Группе Б Второй лиги, одержав 23 очка в 22 матчах.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії