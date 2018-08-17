Алієв: Так, у мене є російський паспорт, але я українець з 15 років

Екс-гравець Динамо та Збірної України Олександр Алієв розповів про російський паспорт та про відношення до гри в Росії.

"Якби зараз знову покликали грати в Росію, я б поїхав. А чому ні? Я – спортсмен, у мене є діти, яких треба годувати. Якщо мені там пропонують гарну зарплату, я буду там грати. Будь ласка, зробіть мені такі умови в Україні, і я залишуся. Це футбол.

У мене є російський паспорт. Але я ж живу в Україні, я прийняв громадянство, я грав за збірну України, гімн співав, тримав руку на серці. І що мені далі робити? У мене в Росії живуть батьки. І я завжди буду добре говорити і про Україну, і про Росію.

Алієв: Я – приклад для молодих хлопців

А то, що ці нездари кажуть, що він кацап... Так, я росіянин, я там народився, але я вже українець з 15 років, а мені зараз 33 роки. Більшу частину життя я прожив тут, і я нікуди не їду", – цитує Алієва Sport.ua.