Адам Джонсон вийшов з в'язниці – він був засуджений за секс з неповнолітньою

Колишній гравець Сандерленда та збірної Англії Адам Джонсон повернувся на свободу після трьох років ув'язнення.

Опальний футболіст Адам Джонсон повернувся до свого маєтку одразу після звільнення з в'язниці, повідомляє Daily Mail.

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Колишній вінгер Сандерленда відсидів лише половину шестирічного покарання за гратами. Він був ув'язнений за інтимний зв'язок з 15-річною дівчиною.

Джонсону буде майже неможливо відновити свою футбольну кар'єру в Англії, оскільки всі клуби відмовляються підписувати контракт із колишнім в'язнем.