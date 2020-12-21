"Маккабі Тель-Авів – дуже великий клуб в Ізраїлі. Звичайно, не такий великий, як Динамо чи Шахтар. Я в збірній Ізраїлю граю з кількома футболістами Маккабі. Думаю, там є кілька дуже хороших футболістів.

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У них є Голаса – півзахисник. Ми з ним в збірній грали, дуже хороший футболіст в обороні і атаці. Також у них є Коен – нападник. Великий, але швидкий і технічний футболіст. Ще Перетц – півзахисник, грає на позиції шістки або вісімки.

Центральні захисники там 32-33-річні, вони багато грали в ЛЄ, за збірну. Вони теж непогані футболісти.

Думаю, Шахтар повинен виграти. Але грати потрібно серйозно, добре, тому що Маккабі – непогана команда. Думаю, Шахтар пройде далі", – сказав Абу Ханна у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, перша зустріч між Шахтарем та Маккабі пройде в Ізраїлі 18 лютого наступного року, матч-відповідь – за тиждень, 25 числа.

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