"Маккаби Тель-Авив – очень большой клуб в Израиле. Конечно, не такой большой, как Динамо или Шахтер. Я в сборной Израиля играю с несколькими футболистами Маккаби. Думаю, там есть несколько очень хороших футболистов.

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У них есть Голаса – полузащитник. Мы с ним в сборной играли, очень хороший футболист в обороне и атаке. Также у них есть Коэн – нападающий. Большой, но быстрый и техничный футболист. Еще Перетц – полузащитник, играет на позиции шестерки или восьмерки.

Центральные защитники там 32-33-летние, они много играли в ЛЕ, за сборную. Они неплохие футболисты.

Думаю, Шахтер должен выиграть. Но играть нужно серьезно, хорошо, потому что Маккаби – неплохая команда. Думаю, Шахтер пройдет дальше", – сказал Абу Ханна в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, первая встреча между Шахтером и Маккаби пройдет в Израиле 18 февраля следующего года, ответный матч – через неделю, 25 числа.

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